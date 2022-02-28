Украинцы начали подключаться к спутниковому интернету Starlink

По словам основателя Quadro.ua, быстрый спутниковый интернет нужен на случай, если весь наземный и мобильный будет уничтожен. Однако, чтобы подключить сервис, нужна специальная спутниковая антенна, сообщает UBR.

В Украине начал работу спутниковый сервис Starlink компании Илона Маска SpaceX. Об этом заявил основатель Quadro.ua Тарас Трояк.