Украинцы начали подключаться к спутниковому интернету Starlink

Украинцы начали подключаться к спутниковому интернету Starlink
Фото: Facebook

По словам основателя Quadro.ua, быстрый спутниковый интернет нужен на случай, если весь наземный и мобильный будет уничтожен. Однако, чтобы подключить сервис, нужна специальная спутниковая антенна, сообщает UBR.

В Украине начал работу спутниковый сервис Starlink компании Илона Маска SpaceX. Об этом заявил основатель Quadro.ua Тарас Трояк.

"После суток переписки с поддержкой Starlink все-таки уже на практике дали зеленый свет на работу в Украине моей польской антенне. Теперь интернет будет доступен через спутник. Илон Маск, спасибо", – отметил Трояк.
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