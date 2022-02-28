Гостаможня: 7 таможен остановили работу, остальные выполняют свои функции

Семь таможен – Донецкая, Луганская, Херсонская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Николаевская – остановили работу, остальные выполняют свои функции за исключением отдельных таможенных постов, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.