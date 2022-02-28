Гостаможня: 7 таможен остановили работу, остальные выполняют свои функции
Семь таможен – Донецкая, Луганская, Херсонская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Николаевская – остановили работу, остальные выполняют свои функции за исключением отдельных таможенных постов, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
"В настоящее время временно не работают Донецкая, Луганская, Херсонская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Николаевская таможни и некоторые таможенные посты. Другие таможни выполняют свои функции и готовы работать", – говорится в сообщении ведомства.