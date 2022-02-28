Российские экономисты написали открытое письмо против войны в Украине

По их словам, экономические издержки для России будут на порядок больше, чем упущенные возможности в предыдущее десятилетие экономического застоя, сообщает УНИАН.

Ряд российских экономистов написали открытое письмо против войны в Украине.

"Мы, сообщество экономистов, работающих в университетах и научно-исследовательских центрах в России и за ее пределами, заявляем решительный протест против войны, начатой 24 февраля 2022 года российскими властями против Украины. Мы требуем немедленного прекращения боевых действий и вывода российских войск из Украины. Нападение на Украину - это акт безосновательной агрессии против соседнего суверенного государства", - говорится в письме.

Также экономисты предрекают серьезные негативные последствия для экономики России - рост цен, падение доходов и инвестиций, обесценение сбережений, дальнейшее сокращение социальных расходов, ускоренная утрата человеческого капитала в результате эмиграции. Они подчеркнули, что экономические издержки для России будут на порядок больше, чем упущенные возможности в предыдущие десятилетия экономического застоя.

"Мы считаем, что действия руководства России наносят огромный ущерб будущему России. Развязывая войну против Украины, руководители России действуют против интересов российских граждан".

Письмо подписали более ста экономистов.