БелТА: начались переговоры России и Украины

В Беларуси начались переговоры российской и украинской делегаций. Об этом известно из трансляции БелТА.

Пока нет информации, сколько будут продолжаться переговоры.

Напомним, в ОП сообщали, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В состав украинской делегации вошли: глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.