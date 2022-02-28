ГСЧС: Интенсивный обстрел продолжается в Чернигове

В Чернигове в понедельник российские войска продолжают интенсивный обстрел, в зоне поражения – частные и многоэтажные дома, сообщает Интерфакс-Украина.

"Враг беспощадно обстреливает Чернигов. По состоянию на 12:20, 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигов, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома", - говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.

В сообщении уточняется, что возник пожар в "Эпицентре".