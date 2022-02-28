Сеть АТБ ввела ограничения на продажу социальных товаров

Компания АТБ-Маркет с 28 февраля вводит во всех магазинах торговой сети АТБ ограничения по продаже социальной группы товаров одному покупателю, сообщает Новое время.

"Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением" , — сообщил в Facebook Сергей Демченко, директор по коммуникациям корпорации АТБ.

В частности, хлеб, батоны, крупы, сахар, соль, макаронные изделия, растительное масло будут отпускаться в количестве не более двух единиц одному покупателю.

На сегодняшний день магазины торговой сети АТБ работают в усиленном режиме. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются, но при стабилизации ситуации, они продолжают свою работу.