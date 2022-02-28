Геращенко: Российская армия обстреляла Харьков из "Градов"

Российская армия массировано обстреляла Харьков из РСЗО "Град", в результате обстрела погибли десятки людей, еще сотни получили ранения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Харьков только что массировано обстрелян из Градов. Десятки погибших и сотни раненых! Этот ужас должен увидеть весь мир! Смерть оккупантам!", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.