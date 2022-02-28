Глава Сумской ОГА: В Ахтырке подорвали нефтебазу вакуумной бомбой (Обновлено)
Глава Сумской областной государственной администрации сообщил о подрыве нефтебазы в Ахтырке. Об этом он написал на своем Telegram-канале.
"Ахтырка. Подорвана нефтебаза. 12:30", - написал глава Сумской ОГА.
Кроме того, со всех сторон Сум в город следует вражеская техника, есть угроза уличных боев.
Мэр Ахтырки Павел Кузьменко позже сообщил, что нефтебазу подорвали вакуумной бомбой.
"Сброшена вакуумная бомба на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью. Враг подло использует запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы", – сказал он в видеообращении.