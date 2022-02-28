Глава Сумской ОГА: В Ахтырке подорвали нефтебазу вакуумной бомбой (Обновлено)

Глава Сумской областной государственной администрации сообщил о подрыве нефтебазы в Ахтырке. Об этом он написал на своем Telegram-канале﻿.

"Ахтырка. Подорвана нефтебаза. 12:30", - написал глава Сумской ОГА.

Кроме того, со всех сторон Сум в город следует вражеская техника, есть угроза уличных боев. 

Мэр Ахтырки Павел Кузьменко позже сообщил, что нефтебазу подорвали вакуумной бомбой. 

"Сброшена вакуумная бомба на склад нефтяного налива, взорваны емкости с нефтью. Враг подло использует запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы", – сказал он в видеообращении.
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