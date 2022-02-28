Генштаб: существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси

По состоянию на 11.00 понедельника, 28 февраля, противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации с применением высокоточного оружия дальнего действия. Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Республики Беларусь, сообщает﻿ Генштаб ВСУ.

"За предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь. С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер" , - сообщили в Генштабе.

Воздушно-космические силы ВС России находятся на дежурстве в воздушном пространстве Беларуси. Для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть Беларуси.

Как отметили в Генштабе, на Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их за счет воздушно-десантных войск России. На Северском направлении он завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление на направлении Чернигов – Киев. Три БТГр в районах Хомутовка, Глухов, Батурин остановлены.

Мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже Сумы – Ахтырка – Полтава понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал. На Слобожанском направлении противник остановлен, говорится в сообщении.

В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке ВС России пытается вести наступательные действия. Цель захватчика по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута, отметили в Генштабе.

На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на Николаев и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе Мариуполя. Вооруженные Силы ведут оборону рубежей.

"Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели – получение контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов Одесса, Южный, Очаков, Черноморск по морскому направлению.

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет прикрытие частей и подразделений оперативных группировок войск по всей территории Украины, добавили в Генштабе.