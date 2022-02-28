The Hill: Вторжение РФ усилило опасения Запада из-за потенциального ядерного конфликта

Россия может использовать ядерное оружие, если ситуация обострится. Такой шаг быстро втянет США в конфликт и в конечном счете между собой столкнутся два крупнейших ядерных государства, считают эксперты, сообщает Новое время.

Президент России Владимир Путин отдал приказ привести силы сдерживания своей страны, включая ядерное оружие, в повышенную боевую готовность, ссылаясь на так называемую угрозу с Запада, пока сама Москва продолжает военное вторжение в Украину.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США прокомментировал приказ Путина:

"Несомненно, что привлечение таких сил в случае какой-либо ошибки сделает ситуацию намного, гораздо опаснее" , — цитирует его издание The Hill.

Чиновник также сказал журналистам, что в США нет оснований" сомневаться в действительности приказа Путина, который они назвали "ненужным" и "эскалационным".

Путин играл мышцами ядерной мощи Москвы еще в начале атаки на Украину в четверг, предупреждая в своей речи, что вмешивающиеся в действия России страны столкнутся с "последствиями, которых никогда не видели".

Эта угроза вызвала беспокойство, что самоуверенная Россия может применить ядерное оружие, если ситуация обострится. Такой шаг быстро втянет США в конфликт и в конечном счете между собой столкнутся два крупнейших ядерных государства, считают эксперты.

"Решение российского правительства ввести войска в Украину чревато перерастанием в более широкий конфликт с непредсказуемыми и дальновидными последствиями" , — заявил Дерек Джонсон, лидер международной группы по ликвидации ядерного оружия Global Zero.

"Наибольший риск использования ядерного оружия сегодня связан с незапланированной или внезапной эскалацией традиционного конфликта. Поскольку войска НАТО и России действуют в непосредственной близости, угроза одной ошибки, неправильного толкования или просчета при близких столкновениях или военных учениях увеличивает риск перерастания к прямому конфликту и потенциальному использованию ядерного оружия" , — сказал Джонсон.

Хотя США и Россия не находятся в прямом конфликте — президент Байден настаивал на том, что американские силы не будут воевать в Украине — администрация приказала переместить более 14 000 американских военных в разные локации в Европе на случай распространения конфликта на соседние страны Альянса.

НАТО также впервые в истории активизировало свои силы быстрого реагирования, в состав которых входят около 40 000 подразделений многонациональных наземных, воздушных, морских и специальных операций, которые Альянс может развернуть за короткий срок в случае необходимости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье заявил, что приказ Путина о приведении российских ядерных вооружений в состояние повышенной боевой готовности является частью "опасной риторики" и именно поэтому Альянс начал усиливать свою оборону.

"Если вы соедините эту риторику с тем, что они делают на местах в Украине, ведут войну против независимой суверенной нации, совершают полноценное вторжение в Украину, это придает серьезности ситуации" , — сказал Столтенберг CNN.

Отвечая на вопрос о статусе ядерных сил США после последнего приказа Путина, высокопоставленный чиновник по обороне сказал журналистам, что Пентагон не обсуждает "особенность нашей стратегической позиции сдерживания" и добавил, что США остаются "уверенными в способности защитить себя, своих союзников и партнеров, и это включает в себя сферу стратегического сдерживания".

По оценкам Федерации американских ученых, Россия имеет в запасе около 4477 боеголовок, предназначенных для пусковых установок большой дальности и тактического ядерного оружия малой дальности, около 1590 из которых развернуты на ракетах наземного базирования, ракетах подводных лодок и бомбардировщиках.

Запасы, которых чуть больше у Соединенных Штатов, в основном служат сдерживающим фактором от нападения, при этом все понимают, если любая сторона сбросит первую бомбу, это означает уничтожение для всех. В последние несколько лет Россия проверяла свои ядерные способности, проводя бесчисленное количество учений, включая имитированные запуски ядерного оружия, чтобы намекнуть НАТО о своих возможностях. Последнее такое испытание произошло менее чем за неделю до вторжения России в Украину.

Хотя Пентагон разрабатывает сценарий, по которому два больших ядерных государства могут оказаться в противостоянии, нет четкого ответа, каким будет результат. И хотя вряд ли Путин непосредственно атаковал бы войска или территорию НАТО, всегда существует риск ошибки, что повлечет за собой международный конфликт.

Чтобы снизить шансы на ядерную атаку, Вашингтон годами пытался привлечь Москву к переговорам об ограничении определенного оружия малой дальности, но Кремль отказался. У обеих сторон есть действующее соглашение, известное как Новый СНВ — договор об ограничении количества ядерных пусковых установок в каждой стране — но срок его действия истечет в 2026 году. Страны также планировали участвовать в дальнейших переговорах по предстоящему контролю над вооружениями, известным как Диалог о стратегической стабильности, но эти дискуссии подвергнуты сомнению после решения России вторгнуться в Украину.

"На данный момент у нас нет планов по следующей итерации диалога по стратегической стабильности" , — заявил журналистам в пятницу представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Тот факт, что у Соединенных Штатов и Российской Федерации два крупнейших ядерных арсенала на планете, в интересах национальной безопасности позаботиться о том, чтобы ядерный материал, ядерные боеголовки, ядерные запасы оставались под контролем" , — продолжил Прайс.

Все же есть надежда, что Путин не перейдет к использованию российского ядерного оружия.

Кейтлин Талмадж, доцент кафедры безопасности Джорджтаунского университета, написала в Twitter, что он, вероятно, использует ядерную угрозу как щит, по которому "скрывает обычную агрессию", зная, что это "может сдерживать постороннее вмешательство".