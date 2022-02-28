Укрпочта возобновляет работу. Какие отделения уже работают

Глава Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, где будут работать почтовые отделения сегодня, и что изменилось в работе почты. ﻿Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Лига.Бизнес.

По его словам, Укрпочта отменяет до окончания боевых действий плату за хранение посылок.

"Если голодные русские солдаты не повредят их в Бердянске и некоторых других городах на обратном пути в Россию или к Кобзону, мы их быстро доставим, как только будет возможность".

Также Укрпочта меняет правила приема посылок – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОТКРЫТОМ ВИДЕ.

"Если они на восток, то советуем подождать пару дней, чтобы наши ВСУ смогли убрать дороги и города от мусора", – советует Смелянский .

Международные посылки пока недоступны, а переводы Укрпочта принимает и выдает без ограничений кроме стран агрессоров, а также в зависимости от возможностей инкассации. Платежи отделения принимают в обычном режиме. "По выплате пенсий и субсидий сообщим вскоре", – добавил Смилянский.

Почтальоны развозят газеты и продают оставшиеся товары народного потребления.

Отделения сегодня работают по обычному графику понедельника и по временному индивидуальному графику в зависимости от обстоятельств, ориентировочно с 10:00 до 15:00. Начиная с 1 марта, будут давать более подробный график, пояснил глава Укрпочты.

Статус по областям следующий: