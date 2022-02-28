Укрпочта возобновляет работу. Какие отделения уже работают
Глава Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, где будут работать почтовые отделения сегодня, и что изменилось в работе почты. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Лига.Бизнес.
По его словам, Укрпочта отменяет до окончания боевых действий плату за хранение посылок.
"Если голодные русские солдаты не повредят их в Бердянске и некоторых других городах на обратном пути в Россию или к Кобзону, мы их быстро доставим, как только будет возможность".
Также Укрпочта меняет правила приема посылок – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОТКРЫТОМ ВИДЕ.
"Если они на восток, то советуем подождать пару дней, чтобы наши ВСУ смогли убрать дороги и города от мусора", – советует Смелянский.
Международные посылки пока недоступны, а переводы Укрпочта принимает и выдает без ограничений кроме стран агрессоров, а также в зависимости от возможностей инкассации. Платежи отделения принимают в обычном режиме. "По выплате пенсий и субсидий сообщим вскоре", – добавил Смилянский.
Почтальоны развозят газеты и продают оставшиеся товары народного потребления.
Отделения сегодня работают по обычному графику понедельника и по временному индивидуальному графику в зависимости от обстоятельств, ориентировочно с 10:00 до 15:00. Начиная с 1 марта, будут давать более подробный график, пояснил глава Укрпочты.
Статус по областям следующий:
- Винницкая – работают подавляющее большинство городских и сельских отделений
- Волынская – работают городские и часть сельских отделений
- Днепропетровская – работают городские и сельские отделения
- Донецка – работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи.
- Житомирская работают городские и сельские отделения. При наличии тревоги прекращаем.
- Закарпатская – работают городские отделения и райцентры.
- Запорожская работают городские отделения и райцентры.
- Ивано-Франковская – работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения
- Киев – частично работают городские отделения. А именно 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый и Киево-Святошино.
- Киевская – частично работают, ограничены.
- Кировоградская – работают городские отделения.
- Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и везде мы контролируем территорию
- Львовская – работают городские и сельские отделения
- Николаевская – город не работает. Районы по возможности открываем
- Одесская – работают городские и сельские отделения
- Полтавская – работают городские и сельские отделения
- Ровенская – работают все отделения.
- Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно и северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки пока не принимаем
- Тернопольская – работают городские отделения и райцентры
- Харьковская – город – по ситуации. Будем открывать то, что возможно: Красноград, Лозовая
- Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность
- Хмельницкая – работают городские и часть сельских отделений
- Черкасская работают все городские отделения. Область по возможности.
- Черновицкая – работают городские отделения, райцентры.
- Черниговская – город не работает. Сельские отделения по возможности
- Севастополь. Автономная Республика Крым – временно не работаем, но временно.