Укрпочта возобновляет работу. Какие отделения уже работают

Укрпочта возобновляет работу. Какие отделения уже работают
Фото: Facebook

Глава Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, где будут работать почтовые отделения сегодня, и что изменилось в работе почты. ﻿Об этом он написал в своем Facebook, сообщает Лига.Бизнес.

По его словам, Укрпочта отменяет до окончания боевых действий плату за хранение посылок.

"Если голодные русские солдаты не повредят их в Бердянске и некоторых других городах на обратном пути в Россию или к Кобзону, мы их быстро доставим, как только будет возможность".

Также Укрпочта меняет правила приема посылок – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОТКРЫТОМ ВИДЕ.

"Если они на восток, то советуем подождать пару дней, чтобы наши ВСУ смогли убрать дороги и города от мусора", – советует Смелянский.
Международные посылки пока недоступны, а переводы Укрпочта принимает и выдает без ограничений кроме стран агрессоров, а также в зависимости от возможностей инкассации. Платежи отделения принимают в обычном режиме. "По выплате пенсий и субсидий сообщим вскоре", – добавил Смилянский.

Почтальоны развозят газеты и продают оставшиеся товары народного потребления.

Отделения сегодня работают по обычному графику понедельника и по временному индивидуальному графику в зависимости от обстоятельств, ориентировочно с 10:00 до 15:00. Начиная с 1 марта, будут давать более подробный график, пояснил глава Укрпочты.

Статус по областям следующий:

  • Винницкая – работают подавляющее большинство городских и сельских отделений
  • Волынская – работают городские и часть сельских отделений
  • Днепропетровская – работают городские и сельские отделения
  • Донецка – работают все городские отделения кроме Мариуполя и Волновахи.
  • Житомирская работают городские и сельские отделения. При наличии тревоги прекращаем.
  • Закарпатская – работают городские отделения и райцентры.
  • Запорожская работают городские отделения и райцентры.
  • Ивано-Франковская – работают все городские (кроме аэропорта) и сельские отделения
  • Киев – частично работают городские отделения. А именно 48 отделений: 17 левый берег и 31 правый и Киево-Святошино.
  • Киевская – частично работают, ограничены.
  • Кировоградская – работают городские отделения.
  • Луганская – работают Лисичанск, Рубежное и везде мы контролируем территорию
  • Львовская – работают городские и сельские отделения
  • Николаевская – город не работает. Районы по возможности открываем
  • Одесская – работают городские и сельские отделения
  • Полтавская – работают городские и сельские отделения
  • Ровенская – работают все отделения.
  • Сумская – работает часть отделений в городе, где это безопасно и северное направление: Шостка, Ямполь. Посылки пока не принимаем
  • Тернопольская – работают городские отделения и райцентры
  • Харьковская – город – по ситуации. Будем открывать то, что возможно: Красноград, Лозовая
  • Херсонская – работают часть городских отделений и райцентры, где есть возможность
  • Хмельницкая – работают городские и часть сельских отделений
  • Черкасская работают все городские отделения. Область по возможности.
  • Черновицкая – работают городские отделения, райцентры.
  • Черниговская – город не работает. Сельские отделения по возможности
  • Севастополь. Автономная Республика Крым – временно не работаем, но временно.
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