Штаб ВСУ опубликовал переписку российского военного с родителями
Полк "Азов" обнародовал фото смс уже убитого российского солдата. Об этом в Telegram написал Оперативный штаб ВСУ.
Сообщения:
– Леша почему-то ты так долго не отвечаешь, вы точно на учениях?
– Мама я уже не в Крыму, не на учениях.
– А где??? Папа спрашивает можно ли тебе посылку отправить
– Та какую посылку мам. Я сейчас только вздернутся я хочу
– Что ты говоришь такое? Что случилось?
– Мам, я в Украине. Тут настоящая война. Мне страшно, мы херачим по всем подряд, даже по мирным. Нам сказали, что они будут нас приветствовать а они кидаются под нашу технику, не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама мне очень тяжело
"Остановите войну, выходите на улицы. Потому что ваши дети умрут – умрут так, как умер владелец этого телефона, бессмысленно и очень больно", – говорится в сообщении ВСУ.