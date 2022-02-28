Штаб ВСУ опубликовал переписку российского военного с родителями

Полк "Азов" обнародовал фото смс уже убитого российского солдата. Об этом в Telegram написал Оперативный штаб ВСУ.

Сообщения:

– Леша почему-то ты так долго не отвечаешь, вы точно на учениях?

– Мама я уже не в Крыму, не на учениях.

– А где??? Папа спрашивает можно ли тебе посылку отправить

– Та какую посылку мам. Я сейчас только вздернутся я хочу

– Что ты говоришь такое? Что случилось?

– Мам, я в Украине. Тут настоящая война. Мне страшно, мы херачим по всем подряд, даже по мирным. Нам сказали, что они будут нас приветствовать а они кидаются под нашу технику, не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама мне очень тяжело

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