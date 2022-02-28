Обвал ценных бумаг российских компаний на Лондонской бирже

Стоимость номинированных в долларах ценных бумаг российских компаний на Лондонской фондовой бирже резко упала в понедельник, после введения санкций и отключения ряда банков РФ от SWIFT. Подборку котировок опубликовал The MarketWatch, сообщает Лига.Финансы.

В течение первого часа после начала торгов бумаги Сбербанка обвалились на 75%, а Лукойла – на 58%, Роснефть Ойл – на 41% (после того, как BP объявила о выходе из компании), Газпром нефть, нефтедобывающая дочка Газпрома – на 25%, ФосАгро – на 55%.

Стоимость российских бумаг начала несколько корректироваться по состоянию на 12:00.