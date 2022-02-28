Шмыгаль: Украина подает заявку на вступление в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в понедельник, 28 февраля, что Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре, сообщает Корреспондент.

"Украинцы давно доказали, что все мы неотъемлемая часть европейского сообщества. Пора закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре" , - написал он.

Шмыгаль отметил, что принять Украину в ЕС по новой особой процедуре накануне после разговора с ним предложил премьер Словакии Эдуард Гегер.

Также ночью президент Владимир Зеленский разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.