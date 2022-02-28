Шойгу: Ядерные силы России приведены в боеготовность

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пункты управления Ракетных войск РФ приступили к службе в усиленном составе, сообщает Украинская правда.

"Шойгу доложил Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", - сооб﻿щают росСМИ.