Хакеры взломали крупнейшие белорусские и российские новостные сайты

Известные российские и белорусские сайты были взломаны хакерами, вероятно из группировки Anonimous, сообщает Лига.net.

Взлому подверглись сайты некоторых российских и белорусских СМИ, в том числе ТАСС, "Известия", "Коммерсант", lenta.ru, Forbes, "Фонтанка", dev.by, onliner.by и других.

На взломанных сайтах было оставлено послание:

"Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Корее. Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!

Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем больше это терпеть. Неравнодушные журналисты России".

Кроме того, сообщается о потерях России в войне – 5300 человек – и параллельно открывается YouTube-ролик оппозиционного канала NEXTA "Страшные потери Путина".

Многие из взломанных сайтов уже восcтановили работу или остаются недоступными.