Япония выделила уже $200 млн поддержки Украине

Япония выделяет $100 млн помощи Украине к уже одобренной поддержке в $100 млн и поддерживает санкции против РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с японским премьером Фумио Кисида, сообщает Интерфакс-Украина.

"Провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Поблагодарил за мощную поддержку Украине в противодействии агрессии. Япония выделяет $100 млн к уже одобренной поддержке в $100 млн. Полностью поддерживает жесткие санкции против РФ. Спасибо за это! Действительно, глобальная антивоенная коалиция в действии", - написал Зеленский в Twitter.