ОГА: в Харьковской области мэра Южного задержали за госизмену
Сегодня, 28 февраля, в Харьковской области прошла спецоперация военных. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате спецоперации задержаны мэр Южного Александр Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена".
"Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земле. Это не просто слова. Военные предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: "Расстреливать будут на месте", — написал Синегубов.