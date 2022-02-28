ОГА: в Харьковской области мэра Южного задержали за госизмену

Сегодня, 28 февраля, в Харьковской области прошла спецоперация военных. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате спецоперации задержаны мэр Южного Александр Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена".