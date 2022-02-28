ВМС: пограничники с острова Змеиный живы

Военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену. Об этом сообщает пресс-центр﻿ Военно-морских сил ВСУ.

"Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчиненных", – заявили в ВМС.

При этом, пишет пресс-центр, "морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов" .

"За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова. В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно, связь со Змеиным была прервана", – рассказали в пресс-центре.

По информации ВМС, "многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны" , а "постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу" морским пехотинцам.