Харьковский горсовет: После последнего обстрела Харькова 31 человек ранен

В результате последнего обстрела Харькова в больницы поступило 15 военных и 16 гражданских с ранениями разной степени тяжести, одна женщина (гражданская) умерла. Об этом заявляет Харьковский горсовет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже" - информирует сайт Харьковского горсовета в понедельник.

По информации горсовета, за последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова и городскую клиническую многопрофильную больницу №25 поступило 44 раненых, из них – 20 военных. Из поступивших умерли двое военных и пять гражданских.

Ранее, российская армия обстреляла Харьков из градов.