Арестович озвучил позицию Украины на переговорах с Россией

Украина на переговорах с Россией, которые в понедельник, 28 февраля, проходят в Беларуси, требует прекратить боевые действия и полностью вывести российские войска. Об этом в эфире телеканала "Настоящее Время" заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Корреспондент.

Арестович заявил, что в соответствии с международными конвенциями, в том числе Венской конвенцией о дипломатических сношениях, ход переговоров не освещается до того, как стороны не выразят общее коммюнике.

"Давайте не будем нарушать. Позиция наша примерно понятна: никаких условий и ультиматумов", – сказал он.

По его словам, в первый раз Киев отказался участвовать в переговорах из-за того, что российская сторона хотела зайти "со стороны: вы там капитулируйте, а потом мы будем с вами разговаривать".

"Мы посмеялись от души в Офисе и первый раз отказали в переговорах. Когда они второй раз попросили, а сам факт того, что они просят первыми нас о переговорах, о многом говорит, с моей точки зрения, и пообещали снять предварительные условия, мы на это согласились", – рассказал Арестович.

Он отметил, что условия Украины понятны – прекращение огня и вывод всех российских войск с территории Украины, и это лежит на столе с украинской стороны.

Отвечая на уточняющие вопросы, Арестович заявил, что речь идет, в том числе, и о выводе российских войск с территории Крыма и Донбасса.

"Всех войск с территории Украины. Все равно похоронят всех, поэтому лучше уйти добровольно. Вы не представляете, что здесь творится. У нас более 100 тысяч резервистов за сутки встали в строй", - подытожил он.

При этом позже в комментарии СМИ Арестович заявил, что это его личное мнение, а не Офиса президента.