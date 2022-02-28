КГГА: в Киеве комендантский час продлится с 20:00 до 07:00

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня, 28 февраля, продлится с 20:00 до 7:00. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева.

Пропуска, изданные ранее, отменяются.

Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено, отметили в КГГА.

"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага" , - говорится в сообщении. ﻿

В КГГА добавили, что во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы последовать в ближайшее укрытие.

Кроме того, сегодня работа наземного транспорта и метрополитена прекращается в 19:00.