"Укрзализныця" призывает страны Европы и Азии прекратить железнодорожные перевозки с Россией
АО "Укрзализныця" (УЗ) обратилось ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором — Российской Федерацией, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщается в официальном телеграм-канале УЗ, соответствующее обращение разослано администрациям всех железных дорог, осуществляющих перевозки с Россией.
"Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - указано в обращении "Укрзализныци".
Компания также подчеркнула, что все проводники, составители поездов, диспетчеры и машинисты РЖД, выполняющие преступные приказы и везущие танки, военную технику и оккупантов в коридоры Украины, своими действиями убивают мирное население и совершают геноцид над украинским народом.
"Ты даже в своем страшном сне не видел, как работать под взрывы снарядов и выстрелы, целыми днями без сна, рискуя своей жизнью, вывозить мирное население из-под обстрелов. А мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим! У украинских железнодорожников железные нервы и не только (…) А ты, Россия, дырява, как твои вагоны", - говорится в обращении "Укрзализныци".