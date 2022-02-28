"Укрзализныця" призывает страны Европы и Азии прекратить железнодорожные перевозки с Россией

АО "Укрзализныця" (УЗ) обратилось ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором — Российской Федерацией, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается в официальном телеграм-канале УЗ, соответствующее обращение разослано администрациям всех железных дорог, осуществляющих перевозки с Россией.

"Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - указано в обращении "Укрзализныци".

Компания также подчеркнула, что все проводники, составители поездов, диспетчеры и машинисты РЖД, выполняющие преступные приказы и везущие танки, военную технику и оккупантов в коридоры Украины, своими действиями убивают мирное население и совершают геноцид над украинским народом.