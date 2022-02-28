Украина призывает Интерпол срочно исключить Россию

Украина призывает Интерпол срочно исключить Россию

Власти Украины призывают Исполнительный совет Интерпола немедленно исключить Россию из состава организации. Об этом заявил Министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия должна быть исключена из состава организации Интерпол за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине", — написал он в социальной сети Facebook.

Министр сообщил, что власти призывают Исполнительный совет Интерпола немедленно принять такое решение.

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