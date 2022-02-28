Украина призывает Интерпол срочно исключить Россию

Власти Украины призывают Исполнительный совет Интерпола немедленно исключить Россию из состава организации. Об этом заявил Министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия должна быть исключена из состава организации Интерпол за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для прикрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в Украине", — написал он в социальной сети Facebook.

Министр сообщил, что власти призывают Исполнительный совет Интерпола немедленно принять такое решение.