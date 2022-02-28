Гайдай: обстрелян Северодонецк, есть погибшие

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк. Об этом, со ссылкой на руководителя Луганской военно-гражданской областной администрации Сергея Гайдая, сообщает Новое время.

Глава ВГА рассказал о шести местах обстрела.

Одна женщина погибла в результате прямого попадания. Еще два человека, по словам Гайдая, госпитализированы в травматологическое отделение в среднем и тяжелом состоянии.

Также оккупанты повредили газопровод. На место направлена бригада горгаза.

Обстрелами повреждены дома и уничтожено автомобиль.