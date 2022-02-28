Венедиктова: мэра Купянска подозревают в госизмене

Прокуратура сообщила мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре из партии ОПЗЖ подозрение в госизмене и посягательство на территориальную целостность Украины за сдачу города войскам РФ.﻿ Об этом, ссылаясь на генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщает Новое время.

По ее словам, 27 февраля Купянский городской глава предложил командованию Вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города.