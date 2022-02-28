Венедиктова: мэра Купянска подозревают в госизмене
Прокуратура сообщила мэру Купянска Харьковской области Геннадию Мацегоре из партии ОПЗЖ подозрение в госизмене и посягательство на территориальную целостность Украины за сдачу города войскам РФ. Об этом, ссылаясь на генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщает Новое время.
По ее словам, 27 февраля Купянский городской глава предложил командованию Вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города.
"Мэр снабдил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой. Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины. Каждого, кто сдает оккупантам хоть клочок нашей земли, ожидает справедливое наказание", — подчеркнула она.