Евросоюз впервые в истории активизирует директивы временной защиты
Европейский союз в ближайшее время намерен активизировать имеющиеся, но никогда ранее не применявшиеся Директивы временной защиты, что позволит украинским беженцам, вынужденным покинуть страну из-за войны, которую ведет Россия, получить защиту в ЕС на срок до 12 месяцев, сообщает Интерфакс-Украина.
«Впервые в истории сегодня будут введены в действие Директивы временной защиты. Это законодательный инструмент, который существует, но никогда не применялся. Когда эти директивы будут активированы, это позволит украинским гражданам получить автоматическую защиту на первоначальный период до 12 месяцев, который потом может быть продлен на шесть месяцев. Я ожидаю, что это решение будет принято очень быстро», - сказал в понедельник в Брюсселе на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.
Он также заявил, что горд Европой за то, как она приняла 380.000 беженцев из Украины, которых «приветствовали открытыми объятиями».
«Я вчера говорил с коллегой из Польши и он сказал, что это невероятно! Мы в правительстве (Польши) приготовили 100 тысяч мест для расселения украинских беженцев, но ни одно из этих мест не было использовано – на границе у нас огромная пробка из машин людей, которые едут из Польши на границу с Украиной не для того, чтобы ехать в Украину, а для того, чтобы приветствовать беженцев и предлагать им кров в их собственных домах. Германия предлагает бесплатные билеты на поезд на Дойчебан из Польши в Германию для беженцев. Другие страны также предлагают временное размещение», - эмоционально пересказал чиновник.