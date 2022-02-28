Евросоюз впервые в истории активизирует директивы временной защиты

Европейский союз в ближайшее время намерен активизировать имеющиеся, но никогда ранее не применявшиеся Директивы временной защиты, что позволит украинским беженцам, вынужденным покинуть страну из-за войны, которую ведет Россия, получить защиту в ЕС на срок до 12 месяцев, сообщает Интерфакс-Украина.

«Впервые в истории сегодня будут введены в действие Директивы временной защиты. Это законодательный инструмент, который существует, но никогда не применялся. Когда эти директивы будут активированы, это позволит украинским гражданам получить автоматическую защиту на первоначальный период до 12 месяцев, который потом может быть продлен на шесть месяцев. Я ожидаю, что это решение будет принято очень быстро», - сказал в понедельник в Брюсселе на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

Он также заявил, что горд Европой за то, как она приняла 380.000 беженцев из Украины, которых «приветствовали открытыми объятиями».