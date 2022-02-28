Больше не нейтральная: Швейцария вводит санкции против России

Швейцария решила признать санкционные ограничения Евросоюза, введенные в отношении России за вторжение Кремля в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Вторжение России в Украину он назвал неприемлемым с точки зрения и международного права, и морали.

Отмечается, что правительство " решило применить полностью все европейские санкции и заморозить российские активы ".

Швейцария является страной с нейтральным статусом с 1815 года. Она уже представляла третьи государства там, где у них прерваны дипломатические отношения. Швейцарская Конфедерация не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО.