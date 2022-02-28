Банки вводят кредитные каникулы и льготы

Украинские банки ввели ряд льгот и акций для клиентов: кредитные каникулы, отмену комиссий и продление сроков действия карточек, сообщает Новое время.

Альфа-Банк Украина отменил комиссию (1% + 5 грн) за перевод средств с карты Альфа-Банка Украина на карты других банков. Также увеличены лимиты до 1 млн грн в месяц на перевод средств между клиентами Альфа-Банка Украина в Sense SuperAppт (раньше было 500 тыс. грн в месяц). Лимит на одну операцию составляет 50 тыс. грн, лимит на переводы в течение суток — 500 тыс. грн.

monobank продлили на месяц льготный период пользования кредитом и отменил внесение обязательного платежа в этом месяце.

"Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности" , — заявил сооснователь необанка Олег Гороховский.

Ощадбанк 27 февраля продлил действие своих карточек, срок которых завершился, до 1 августа 2022 года в автоматическом режиме: карточками можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные деньги в банкомате и т. д.

Кроме того, Ощадбанк с 24 февраля отменил комиссию на зачисление зарплаты работникам бюджетных организаций.

ПУМБ не будет взимать штрафы за просроченную задолженность и не будет применять повышенную процентную ставку по всем кредитам.

"Срок внесения обязательного платежа по кредитным картам, который наступает 28 февраля ПУМБ продлевает на месяц без начисления дополнительных процентов и комиссий" , — заявили в банке.

Также с 27 февраля ПУМБ вернул возможность использования кредитного лимита в размере до 5 тыс. грн для активных клиентов.

Райффайзен Банк ввел кредитные каникулы сроком на два месяца для всех клиентов — на март и апрель для физлиц, частных предпринимателей и корпоративных клиентов. Клиенты получат сообщение о кредитных каникулах через Viber, SMS или менеджеров банка.

Ранее также сообщалось, что ПриватБанк с 1 марта 2022 года внедрит кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам.