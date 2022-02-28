Резников: Кабмин принял решение о выплатах военнослужащим по 100 тыс. грн в месяц

Украина будет платить военнослужащим по 100 тысяч гривен в месяц. Соответствующее решение принято сегодня Кабинетом Министров Украины во исполнение Указов Президента. Об этом написал﻿ глава Минобороны Алексей Резников.

В условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, отметил глава Минобороны.

Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.