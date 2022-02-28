Дерипаска призвал заканчивать с "госкапитализмом" в России

Российский миллиардер, совладелец Русала Олег Дерипаска резко высказался о повышении ключевой ставки российским центробанком с 9,5% до 20% годовых и приказе Минфина компаниям с валютной выручкой конвертировать 80% своих доходов в рубли, сообщает Новое время.

Его комментарий опубликован на канале в Telegram.

"Подъем ставки, обязательная продажа валюты (сейчас еще вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчетов) — это первый тест на то, за чей счет реально будет этот банкет" , — написал он.

Дерипаска добавил, что «очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев».

"Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм" , — заявил миллиардер.

США и ЕС уже объявили несколько пакетов жестких санкций против России из-за начала полномасштабной войны в Украине. Ряд ее банков отключат от SWIFT. Также санкции вводятся против российского центробанка. США, ЕС, Британия и ряд других стран запрещают физическим и юридическим лицам проводить операции с Центральным банком РФ, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России. Таким образом, они перекроют ее доступ к резервам для поддержки стремительно обесценивающегося рубля, который сегодня обвалился на 40%. Курс российской валюты рухнул с 84 руб./$ на закрытии торгов в пятницу до 118 руб./$, что является новым рекордом. Позже российская валюта отыграла часть падения.

Из-за начала полномасштабной войны России в Украине российским олигархам грозят санкции. По данным Bloomberg, Европейский союз обсуждает введение санкций против ряда богатейших россиян, а также топ-менеджеров госкомпаний и пропагандистских СМИ из-за вторжения России в Украину. В списке, с которым ознакомилось агентство, есть, в частности, металлургический магнат Алишер Усманов, владельцы Альфа-Групп Михаил Фридман и Петр Авен, а также Алексей Мордашов, контролирующий крупную сталелитейную компанию Северсталь

США ввели санкции против Дерипаски в 2018 году, объяснив свое решение тем, что бизнесмен занимался «разнообразной злонамеренной деятельностью по всему земному шару», представляя интересы российских властей. Под ограничения попали также компании Русал и En+.