Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter, что переговоры между украинской и российской делегацией продолжаются, третий раунд начнется через несколько минут, сообщает Новое время.

Переговоры на украинско-белорусской границе начались около 13:20. В состав украинской делегации вошли глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский. По информации источника НВ, в российскую делегацию входят также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов.

В Офисе президента Украины заявили, что ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

27 февраля в ОП сообщили, что белорусский диктатор Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский договорились о встрече украинской делегации с российской на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять. Она проходит без предварительных условий.