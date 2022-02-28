Синегубов: в Харькове погибли 11 человек, десятки ранены

В Харьков в результате обстрелов российскими войсками в понедельник днем установлена гибель 11 людей, еще десятки ранены, со ссылкой на главу областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова, сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что сейчас происходит в Харькове, – это военное преступление! Это геноцид украинского народа. Российский враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне. Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлово Поле", - написал Синегубов в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что погибают десятки мирных жителей, Россия использует тяжелое артиллерийское вооружение.

"Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых. Мы приносим соболезнования погибшим", - сообщил глава ОГА.

Синегубов также заявил, что борьба продолжается.