НБУ инициировал остановку поставки наличной иностранной валюты в банки РФ и Беларуси

С такой инициативой Нацбанк Украины обратился к руководителям европейских банков, сообщает Деловая столица.

"Национальный банк Украины обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послам группы G7 и представителям международной системы быстрых денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки в российские и белорусские банки наличной иностранной валюты" , — говорится в сообщении.

Такие меры принимаются в связи с введением правового режима военного положения на территории Украины во исполнение Указа Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".

"Национальный банк Украины принимает все возможные меры, чтобы обеспечить надежное и стабильное функционирование финансовой системы нашей страны и противодействовать агрессии России в финансовой сфере. Мы также благодарны коллегам и друзьям со всего мира за уже оказанную помощь! Верю, что ради мира в Украине наши коллеги и партнеры прекратят поставлять наличную иностранную валюту в банки стран-агрессоров" , — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Напомним, Украина начала выпуск военных облигаций. Министерство финансов предлагает гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ.