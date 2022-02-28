Оформление женщин и детей на западной границе максимально упрощено

Процедура оформления женщин и детей при пересечении границы в западном направлении максимально упрощена, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Процедура оформления на государственной границе после вторжения России в Украину с увеличением потока людей на западном участке максимально упрощена Государственной пограничной службой. Благодарны партнерам из стран ЕС, которые также упростили условия въезда для граждан Украины. Женщины и дети максимально быстро оформляются для того, чтобы не было задержек при оформлении" , — сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что пассажиропоток вырос в разы, но и пограничники Украины и пограничники сопредельных стран максимально быстро обеспечивают процедуру оформления.

"При этом мы не требуем всего перечня документов, определенного законодательством для пересечения государственной границы. Для детей это может быть свидетельство о рождении, внутренних паспортах. На это ушли и пограничники сопредельных стран" , — рассказал Демченко.

По его словам, самый большой поток наблюдается на границе с Польшей.