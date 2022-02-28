Минфин Франции конфискует имущество олигархов из РФ
Франция намерена конфисковать недвижимость, яхты, автомобили и другие активы российских олигархов, находящихся под санкциями Евросоюза из-за вторжения РФ в Украину. Об этом, ссылаясь на заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мера западным СМИ, сообщает Деловая столица.
Он подчеркнул, что французские власти выявят всех граждан России с активами во Франции, которые
"могут быть добавлены в европейский санкционный список за связи с российским правительством".
"Мы получим законные основания для конфискации всех этих активов", – заявил ле Мэр.