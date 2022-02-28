Компания Airbnb предоставит временное жилье 100 тысячам украинцев

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру Airbnb и некоммерческая ассоциация Airbnb.org объявили, что работают над тем, чтобы бесплатно разместить в странах Европы до 100 тысяч украинцев, которые выезжают из-за нападения России и войны, сообщает Укринформ.

По словам гендиректор Airbnb Брайана Чески, для достижения этой цели Airbnb требуется большее количество людей, которые могут предложить свое жилье в соседних с Украиной странах, включая Польшу, Германию, Венгрию и Румынию.

Отмечается, что все пребывание для беженцев будет бесплатным, оно финансируется Airbnb, донорами и "щедрыми хозяевами".

Доноров приглашают поддержать инициативу Airbnb донатами в благотворительный фонд компании – Airbnb.org.