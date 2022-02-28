Все граждане получат пенсии, зарплаты и соцвыплаты - Минфин

Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает, Министерство финансов и подчиненные ему госорганы - Государственная налоговая, таможенная службы, Госказначейство и Государственная аудиторская служба – функционируют в режиме военного времени 24 часа в сутки семь дней в неделю, сообщает Интерфакс-Украина.

"Все нужды государства обеспечиваются. Макрофинансовой стабильности и бюджету ничего не угрожает. В тесной координации Минфин, Казначейство и НБУ осуществляют все необходимые платежи. Уверяю, все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты", – написал министр финансов Сергей Марченко в Facebook в понедельник.