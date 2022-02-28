Венгрия не разрешит транзит оружия для Украины через свою территорию
Будапешт принял решение не отправлять в Украину оружие или войска, а также не позволит транзит летального оружия через свою территорию, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий, и… мы должны обеспечить безопасность Венгрии… чтобы мы не втягивались в эту войну", — сказал Сийярто после встречи с косовским главой МИД Доникой Герваллой.