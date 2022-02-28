Макрон провел очередные переговоры с Путиным

В понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом, со ссылкой на французское телевидение, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Переговоры президентов длились около 1,5 часа.

В ходе разговора Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обеспечить безопасность основных дорог в Украине.