Макрон провел очередные переговоры с Путиным
В понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом, со ссылкой на французское телевидение, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Переговоры президентов длились около 1,5 часа.
В ходе разговора Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обеспечить безопасность основных дорог в Украине.
Как сообщил Елисейский дворец, по этим пунктам руководитель Кремля
"подтвердил готовность участвовать".