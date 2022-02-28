Бербок считает быстрое вступление Украины в ЕС невозможным

Вопрос о присоединении Украины к ЕС не может быть решен в течение нескольких месяцев. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вхождение в ЕС - это не то, что можно сделать через несколько месяцев" , - сказала она в Берлине в понедельник.

В понедельник утром президент Украины Владимир Зеленский обратился в ЕС с просьбой о немедленном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся в Евросоюз о безотлагательном присоединении Украины за новой специальной процедурой" , - заявил он.



