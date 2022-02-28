Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Президент Украина Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Только что президент Украины Владимир Зеленский подписал исторический документ - заявку на членство Украины в Европейском Союзе", - написал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в Фейсбук.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.