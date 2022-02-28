Кива приехал в Москву

Сбежавший в Испанию перед началом войны России против Украины нардеп от ОПЗЖ Илья Кива находится в Москве и посещает эфиры российских, где распространяет фейки об Украине, сообщает Новое время.

В ходе эфира Кива называл украинцев и россиян «одним народом» и заявлял, что Россия начала войну из-за якобы «работы Запада»

По словам Кивы, в Украине якобы «все пропитано нацизмом».

"Сегодня Зеленский выполняет страшную миссию: он затягивает эту войну. Сегодня все в Украине пропитано смертью. Кто сегодня остался в Украине? Миллионы украинцев, которые верят и мы братские соседние страны. В Украине все пропитано нацизмом. И это самое ужасное" , — сказал он.

Согласно данным СМИ, Кива вместе с целым рядом своих однопартийцев по ОПЗЖ перед началом воны покинул Украину.