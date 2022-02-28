YouTube заблокировал в Украине ряд российских телеканалов
YouTube заблокировал в Украине ряд российских пропагандистских СМИ на фоне вторжения России в Украину. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает Новое время.
Речь идет о каналах Первый канал, Звезда, ТНТ, Россия сегодня, Рен ТВ и другие.
"Фактически все прокремлевские рупоры. Продолжаем быть в диалоге с платформой, чтобы заблокировать эти каналы на сервисе полностью. Как Министерство культуры и информполитики просило раньше", — резюмировал он.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
Противостояние продолжается пятый день. Россия наступает с севера, востока и юга.
Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.