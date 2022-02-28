YouTube заблокировал в Украине ряд российских телеканалов

YouTube заблокировал в Украине ряд российских пропагандистских СМИ на фоне вторжения России в Украину. ﻿Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, сообщает Новое время.

Речь идет о каналах Первый канал, Звезда, ТНТ, Россия сегодня, Рен ТВ и другие.

"Фактически все прокремлевские рупоры. Продолжаем быть в диалоге с платформой, чтобы заблокировать эти каналы на сервисе полностью. Как Министерство культуры и информполитики просило раньше" , — резюмировал он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

Противостояние продолжается пятый день. Россия наступает с севера, востока и юга.

Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.