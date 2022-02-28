Подоляк: Делегации Украины и РФ едут в столицы для консультаций
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что стороны уезжают в столицы для консультаций, сообщает Новое время.
Основной целью переговоров было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий.
"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Для того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в свои столицы. Стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", — заявил Подоляк.