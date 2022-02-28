Подоляк: Делегации Украины и РФ едут в столицы для консультаций

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что стороны уезжают в столицы для консультаций, сообщает Новое время.

Основной целью переговоров было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий.