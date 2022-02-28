Минобразования отменило государственную итоговую аттестацию 2021/2022

Министр образования и науки Сергей Шкарлет распорядился освободить от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году, сообщает Интерфакс-Украина.

"Из-за ситуации в Украине, которая страдает от брутальной, открытой и широкомасштабной агрессии Российской Федерации, сегодня я издал приказ, которым освободил от прохождения государственной итоговой аттестации учащихся, завершающих получение начального и базового общего среднего образования в 2021/2022 учебном году", - написал Шкарлет в Телеграм-канале.

Министр отметил, что Такие действия вынуждены, ведь главное сегодня – сохранение здоровья и жизни участников образовательного процесса в условиях военного положения.