Боррель: ЕС передаст Украине данные космической разведки о войсках РФ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о перемещениях российских войск. Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Новое время.
Отмечается, что Евросоюз попросил свой спутниковый центр в Мадриде предоставить Украине разведданные о передвижениях российских войск, отметил Боррель.
Он добавил, что страны ЕС полны решимости и дальше увеличивать военную поддержку Киева.
Боррель заявил, что санкции ЕС, введенные против России, дорого обойдутся Европе, но они необходимы.
"Но мы должны быть готовы заплатить эту цену, иначе в будущем нам придется заплатить гораздо больше", — сказал Боррель.