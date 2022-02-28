Боррель: ЕС передаст Украине данные космической разведки о войсках РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о перемещениях российских войск. ﻿Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Новое время.

Отмечается, что Евросоюз попросил свой спутниковый центр в Мадриде предоставить Украине разведданные о передвижениях российских войск, отметил Боррель.

Он добавил, что страны ЕС полны решимости и дальше увеличивать военную поддержку Киева.

Боррель заявил, что санкции ЕС, введенные против России, дорого обойдутся Европе, но они необходимы.