Путин пообещал прекратить атаковать мирное население Украины
Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону прекратить атаки на мирное население Украины. Елисейский дворец. отмечается, что российский президент пообещал выполнять три пункта, которые бы обезопасили мирное население Украины, сообщает Новое время.
- прекращение всех авиаударов и нападений на гражданское население и места их проживания;
- сохранение всей гражданской инфраструктуры;
- обеспечение безопасности основных дорог, в частности дороги к югу от Киева.
Также Макрон призвал Путина соблюдать международное гуманитарное право.
Ранее сообщалось, что в Харькове оккупанты обстреляли с Градов спальные районы города. Также российские войска нанесли мощный удар по жилым кварталам Чернигова.