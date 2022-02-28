Путин пообещал прекратить атаковать мирное население Украины

Владимир Путин пообещал лидеру Франции Эммануэлю Макрону прекратить атаки на мирное население Украины. Елисейский дворец. ﻿отмечается, что российский президент пообещал выполнять три пункта, которые бы обезопасили мирное население Украины, сообщает Новое время.

прекращение всех авиаударов и нападений на гражданское население и места их проживания;

сохранение всей гражданской инфраструктуры;

обеспечение безопасности основных дорог, в частности дороги к югу от Киева.

Также Макрон призвал Путина соблюдать международное гуманитарное право.

Ранее сообщалось, что в Харькове оккупанты обстреляли с Градов спальные районы города. Также российские войска нанесли мощный удар по жилым кварталам Чернигова.