Сеть супермаркетов "АТБ" прекращает реализацию алкогольной продукции с 28 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Компания "АТБ-Маркет" с 28 февраля 2022 года снимает с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах торговой сети "АТБ". Такое решение компания приняла в связи с внедрением в стране военного положения и для предотвращения проявлений мародерства", - заявил в понедельник в Facebook директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Ранее для предотвращения искусственного дефицита и ажиотажа на товары социальной группы сеть "АТБ" с понедельника ввела ограничения по продаже этой позиции - не более двух единиц одному покупателю.