В Киеве запретили продажу алкогольных напитков

С 29 февраля продажа алкогольных напитков в Киеве строго-настрого запрещается, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко

"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем" , — отметил политик.

Кличко отдельно обратил внимание владельцев магазинов и аптек на цены продуктов, товаров первой необходимости и лекарств.