В Киеве запретили продажу алкогольных напитков
С 29 февраля продажа алкогольных напитков в Киеве строго-настрого запрещается, сообщает Деловая столица.
Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко
"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем", — отметил политик.
Кличко отдельно обратил внимание владельцев магазинов и аптек на цены продуктов, товаров первой необходимости и лекарств.
"Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Ведь это, во время войны, — не лучше мародерства", — отметил городской голова столицы.